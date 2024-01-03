Челноков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения16.11.1859
Дата смерти08.02.1860
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1859
Отец: Челноков Иван Григорьев
Мать: ?
Крещение
16.11.1859
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Восприемники: Приходской дъячик Соболев и крест. девица Евдокия Стефановна(дер..Расторопово)
Смерть
08.02.1860
Причина смерти: от поноса
Похороны
Неизвестно