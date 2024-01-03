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Челноков Александр Иванович

Место рождения

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.11.1859

Дата смерти

08.02.1860

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1859

Отец: Челноков Иван Григорьев

Мать: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Крещение
16.11.1859
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Восприемники: Приходской дъячик Соболев и крест. девица Евдокия Стефановна(дер..Расторопово)
Смерть
08.02.1860
Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Причина смерти: от поноса
Похороны
Неизвестно
Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

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