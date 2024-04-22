Михайлов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Валерий

Михайлов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Жил в Алексине.
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Галина Николаевна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Галина Николаевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
2015
Алексин, город Алексин, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.