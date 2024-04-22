Михайлов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Жил в Алексине.
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Галина Николаевна
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Рождение ребёнка
21.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Галина Николаевна
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Смерть
2015