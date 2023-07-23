Брованова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1949
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брованов Александр Егорович
Отец ребёнка: Брованов Виталий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брованова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Брованов Виталий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брованов Михаил Витальевич
Отец ребёнка: Брованов Виталий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно