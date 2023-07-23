Брованова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брованова Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1949

Отец: Томилов Степан Степанович

Мать: Томилова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брованов Александр Егорович

Отец ребёнка: Брованов Виталий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брованова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Брованов Виталий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брованов Михаил Витальевич

Отец ребёнка: Брованов Виталий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брованов Виталий Егорович

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