Дрюк Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дрюк Марфа
Рождение ребёнка
?.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дрюк Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрюк Марфа
Смерть
Неизвестно