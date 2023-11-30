Надеева Фёкла (Феоклия) Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадеева Фёкла (Феоклия) Архиповна

Надеева Фёкла (Феоклия) Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Аверкий (Аверьян) Семенович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Пушкина (Надеева) Анна Аверьяновна

Отец ребёнка: Надеев Аверкий (Аверьян) Семенович

дата примерная 1935-1940 год рождения
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.