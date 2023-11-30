Надеева Фёкла (Феоклия) Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Пушкина (Надеева) Анна Аверьяновна
Отец ребёнка: Надеев Аверкий (Аверьян) Семенович
дата примерная 1935-1940 год рождения
Смерть
Неизвестно