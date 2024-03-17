Кузнецов (Иванова) Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Иванова) Августа

Место рождения

Россия

Дата рождения

21.11.1918

Дата смерти

10.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918

Отец: Иванов Федор

Мать: Иванова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Рождение ребёнка
05.04.1940

Сын: Кузнецов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Рождение ребёнка
1943

Сын: Кузнецов Анатолий

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Рождение ребёнка
02.07.1953

Дочь: Болдырева (Кузнецова) Зоя

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Смерть
10.07.1991
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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