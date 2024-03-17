Кузнецов (Иванова) Августа
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.11.1918
Дата смерти10.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918
Отец: Иванов Федор
Мать: Иванова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил
Рождение ребёнка
05.04.1940
Сын: Кузнецов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил
Рождение ребёнка
1943
Сын: Кузнецов Анатолий
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил
Рождение ребёнка
02.07.1953
Дочь: Болдырева (Кузнецова) Зоя
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил
Смерть
10.07.1991
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно