(Визирякина) Зинаида Николаевна
Место рожденияАктюбинский р-н, Оренбургская область, Российская Федерация
Дата рождения07.10.1935
Дата смерти26.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко (Бузоверова) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Бузоверов Владимир Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко (Бузоверова) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Бузоверов Владимир Нестерович
Рождение ребёнка
23.02.1959
Дочь: Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Бузоверов Владимир Нестерович
Смерть
26.01.2012