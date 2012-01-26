(Визирякина) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Визирякина) Зинаида Николаевна

Место рождения

Актюбинский р-н, Оренбургская область, Российская Федерация

Дата рождения

07.10.1935

Дата смерти

26.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко (Бузоверова) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Бузоверов Владимир Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко (Бузоверова) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Бузоверов Владимир Нестерович

Рождение ребёнка
23.02.1959

Дочь: Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Бузоверов Владимир Нестерович

Смерть
26.01.2012

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