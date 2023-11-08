Лизогуб Яков Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.08.1698
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лизогуб (кобица) Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кандыба Домникия (Пелагея) Яковлевна
Мать ребёнка: Агафия
Работа или профессия
Неизвестно
генеральный есаул (янв. 1669—февр. 1674); наказный гетман (янв. 1670, іюнь и сент. 1673 г.), полковник Черниговскій
Смерть
09.08.1698
Чернигов