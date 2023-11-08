Лизогуб Яков Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизогуб Яков Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.08.1698

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лизогуб (кобица) Кондратий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кандыба Домникия (Пелагея) Яковлевна

Мать ребёнка: Агафия

Работа или профессия
Неизвестно
генеральный есаул (янв. 1669—февр. 1674); наказный гетман (янв. 1670, іюнь и сент. 1673 г.), полковник Черниговскій
Смерть
09.08.1698
Чернигов
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