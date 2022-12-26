Лихачёва Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1755 и 1756
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Смерть
После 1834