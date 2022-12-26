Лихачёва Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачёва Татьяна

Лихачёва Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1755 и 1756

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1777 и 1778 г.р.
Между 1785 и 1786 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778

Сын: Лихачёв Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786

Сын: Лихачёв Степан Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.