Вшивцева (Ардашева) Евдокия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Ардашева) Евдокия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Ардашев Митрофан Иванович

Мать: Ардашева Акилина Константиновна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Обухова Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Андреевич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Городилова Анисия Герасимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Андреевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вшивцев Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Андреевич

Смерть
Неизвестно
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