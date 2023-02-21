Блинова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1903 ст.
Отец ребёнка: Блинов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Афонасья Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Блинов Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Блинов Василий Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно