Блинова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Блинов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Афонасья Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Блинов Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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