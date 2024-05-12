Гордиенко Николай Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1926
Дата смерти17.12.1989
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1926
Отец: Гордиенко Кирилл Андреевич
Мать: Гордиенко Ольга
Рождение ребёнка
14.10.1956
Сын: Гордиенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гордиенко (Мастерова) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
24.10.1959
Сын: Гордиенко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Гордиенко (Мастерова) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
11.10.1962
Дочь: Гордиенко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гордиенко (Мастерова) Анна Владимировна
Смерть
17.12.1989