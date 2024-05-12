Гордиенко Николай Кириллович 16.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордиенко Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1926

Дата смерти

17.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1926

Отец: Гордиенко Кирилл Андреевич

Мать: Гордиенко Ольга

Рождение ребёнка
14.10.1956

Сын: Гордиенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гордиенко (Мастерова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
24.10.1959

Сын: Гордиенко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Гордиенко (Мастерова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
11.10.1962

Дочь: Гордиенко Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гордиенко (Мастерова) Анна Владимировна

Смерть
17.12.1989

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