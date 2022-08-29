Тюрина Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Василий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тюрин Николай
Отец ребёнка: Тюрин Василий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Тюрин) Авдотья
Отец ребёнка: Тюрин Василий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Тюрин) Аграфена
Отец ребёнка: Тюрин Василий
Смерть
Неизвестно