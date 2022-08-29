Тюрина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Василий

Рождение ребёнка
1844

Сын: Тюрин Николай

Отец ребёнка: Тюрин Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Тюрин) Авдотья

Отец ребёнка: Тюрин Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Тюрин) Аграфена

Отец ребёнка: Тюрин Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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