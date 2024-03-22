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Кононов Иван Иванов

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: Кононов Иоанн Матвеев

Мать: Кононова Евдокия Михайлова

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.?.1872 ст.

Жена: Кононова Анна Матвеева

Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Поручители по жениху крестьяне д.Хребтовской Спиридон Матвеев Кононов и Семён Иванов Конанов По невесте деревни Раменской крестьяне Стефан и Василий Матвеевы Шумновы.
Смерть
Неизвестно
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