Кононов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Отец: Кононов Иоанн Матвеев
Бракосочетание
23.?.1872 ст.
Жена: Кононова Анна Матвеева
Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Поручители по жениху крестьяне д.Хребтовской Спиридон Матвеев Кононов и Семён Иванов Конанов По невесте деревни Раменской крестьяне Стефан и Василий Матвеевы Шумновы.
Смерть
Неизвестно