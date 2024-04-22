Герасимова (Русскина) Юлия
Место рождения
Дата рождения10.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1978
Отец: Русскин Александр
Мать: Ирина
Бракосочетание
01.08.1998
Муж: Герасимов Алексей
Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.12.2003
Сын: Герасимов Михаил
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
23.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Развод
10.07.2018
Муж: Герасимов Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
нотариат | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно