Герасимова (Русскина) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимова (Русскина) Юлия

Герасимова (Русскина) Юлия

Место рождения

Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

10.07.1978

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1978

Отец: Русскин Александр

Мать: Ирина

Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
01.08.1998

Муж: Герасимов Алексей

Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.12.2003

Сын: Герасимов Михаил

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Развод
10.07.2018

Муж: Герасимов Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
нотариат | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close