Шипицина (Рыбакова) Людмила Федоровна
Место рожденияг.Электросталь. Моск.обл.
Дата рождения23.02.1931
Дата смерти30.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
16.01.1954
Дочь: Агафонова (Шипицина) Валентина Гертрудовна
Отец ребёнка: Шипицин Гертруд Борисович
Рождение ребёнка
13.06.1957
Дочь: Муравьева (Шипицина) Татьяна Гертрудовна
Отец ребёнка: Шипицин Гертруд Борисович
Смерть
30.12.2003