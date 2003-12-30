Шипицина (Рыбакова) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицина (Рыбакова) Людмила Федоровна

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Место рождения

г.Электросталь. Моск.обл.

Дата рождения

23.02.1931

Дата смерти

30.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931

Отец: Рыбаков Федор Федорович

Мать: Рыбакова-Курбатова (Валдаева) Мария Петровна

Бракосочетание
1952

Муж: Шипицин Гертруд Борисович

Рождение ребёнка
16.01.1954

Дочь: Агафонова (Шипицина) Валентина Гертрудовна

Отец ребёнка: Шипицин Гертруд Борисович

Рождение ребёнка
13.06.1957

Дочь: Муравьева (Шипицина) Татьяна Гертрудовна

Отец ребёнка: Шипицин Гертруд Борисович

Смерть
30.12.2003

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