Бакаева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакаев Яхья Мухаметзянович
Отец ребёнка: Бакаев Мухаметзян
Рождение ребёнка
1865
Сын: Бакаев Якуп Мухаметзянович
Отец ребёнка: Бакаев Мухаметзян
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бакаев Ахметша
Отец ребёнка: Бакаев Мухаметзян
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бакаев Галимзян
Отец ребёнка: Бакаев Мухаметзян
Смерть
Неизвестно