Бакаева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакаева ?

Бакаева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакаев Яхья Мухаметзянович

Отец ребёнка: Бакаев Мухаметзян

Рождение ребёнка
1865

Сын: Бакаев Якуп Мухаметзянович

Отец ребёнка: Бакаев Мухаметзян

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бакаев Ахметша

Отец ребёнка: Бакаев Мухаметзян

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бакаев Галимзян

Отец ребёнка: Бакаев Мухаметзян

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.