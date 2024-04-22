Сизинцева (Дубянская) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизинцева (Дубянская) Надежда Николаевна

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1954

Отец: Дубянский Николай Николаевич

Мать: Дубянская Мария Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1987

Дочь: Сизинцева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Сизинцев Владимир Васильевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1988

Сын: Сизинцев Василий Владимирович

Отец ребёнка: Сизинцев Владимир Васильевич

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизинцев Владимир Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
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