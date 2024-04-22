Сизинцева (Дубянская) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1954
Рождение ребёнка
09.03.1987
Дочь: Сизинцева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Сизинцев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
28.12.1988
Сын: Сизинцев Василий Владимирович
Отец ребёнка: Сизинцев Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно