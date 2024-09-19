Лиханов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиханов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1994

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиханова Наталья

Рождение ребёнка
06.06.2019

Сын: Лиханов Павел Александрович

Мать ребёнка: Лиханова Наталья

Рождение ребёнка
13.06.2022

Сын: Лиханов Александр Александрович

Мать ребёнка: Лиханова Наталья

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