Лиханов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1994
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1994
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лиханова Наталья
Рождение ребёнка
06.06.2019
Сын: Лиханов Павел Александрович
Мать ребёнка: Лиханова Наталья
Рождение ребёнка
13.06.2022
Сын: Лиханов Александр Александрович
Мать ребёнка: Лиханова Наталья