Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Иванова

Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иван Григорьев

Мать: Марина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Анисья Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Гаврилов

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Гаврилов

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Тимофей Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Гаврилов

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Левин Косма Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Гаврилов

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close