Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Иван Григорьев
Мать: Марина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Анисья Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Гаврилов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Гаврилов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Тимофей Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Гаврилов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Левин Косма Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Гаврилов
Смерть
Неизвестно