Tekfi Hamid Ahmed
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tekfi Lydia
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tekfi Sabrina
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.?
Дочь: Текфи Ямина Хамидовна
Мать ребёнка: Текфи Наталья Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Текфи Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
05.03.1975
Дочь: Текфи Анна Хамидовна
Мать ребёнка: Текфи Наталья Евгеньевна