Tekfi Hamid Ahmed — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTekfi Hamid Ahmed

Tekfi Hamid Ahmed

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tekfi Lydia

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tekfi Sabrina

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.?

Дочь: Текфи Ямина Хамидовна

Мать ребёнка: Текфи Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Текфи Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
05.03.1975

Дочь: Текфи Анна Хамидовна

Мать ребёнка: Текфи Наталья Евгеньевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.