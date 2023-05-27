Покровская Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.?
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.?
Отец: Покровская Борис
Мать: Покровская Татьяна
Рождение ребёнка
30.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Покровский Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
?.12.2013
Дочь: Покровская Анна Андреевна
Отец ребёнка: Покровский Андрей Васильевич