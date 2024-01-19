Акулина Фокина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1830 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Поникаров Иван Поликарпов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кондратий Иванов
Отец ребёнка: Поникаров Иван Поликарпов
Рождение ребёнка
11.08.1841
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Поникаров Иван Поликарпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно