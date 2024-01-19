Акулина Фокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Фокина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1830 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Поникаров Иван Поликарпов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кондратий Иванов

Отец ребёнка: Поникаров Иван Поликарпов

Рождение ребёнка
11.08.1841

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Поникаров Иван Поликарпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаров Иван Поликарпов

Смерть
Неизвестно
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