Мансурова Махруй
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Салихова Фахербанат Хасановна
Отец ребёнка: Мансуров Хасанша
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Имамиева Сайдэ Хасановна
Отец ребёнка: Мансуров Хасанша
Кугарчино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мансуров Хусаин
Отец ребёнка: Мансуров Хасанша
Смерть
Неизвестно