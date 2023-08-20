Мансурова Махруй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мансурова Махруй

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Салихова Фахербанат Хасановна

Отец ребёнка: Мансуров Хасанша

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Имамиева Сайдэ Хасановна

Отец ребёнка: Мансуров Хасанша

Кугарчино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мансуров Хусаин

Отец ребёнка: Мансуров Хасанша

Смерть
Неизвестно
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