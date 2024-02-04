Шубин Анатолий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Свветлана Анатольевна

Мать ребёнка: Шубина Нина Рахиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Алена Анатольевна

Мать ребёнка: Шубина Нина Рахиповна

Рождение ребёнка
12.09.1981

Дочь: Долгополова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Шубина Нина Рахиповна

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