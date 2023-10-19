Харламов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1950

Дочь: Рубцова Харламова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Харламова Стрельникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Харламова Желудева Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Харламова Стрельникова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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