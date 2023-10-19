Харламов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1950
Дочь: Рубцова Харламова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Харламова Стрельникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Харламова Желудева Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Харламова Стрельникова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно