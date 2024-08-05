Илларион Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Савва Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Авдотья Ларионовна
Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Федотовна
Рождение ребёнка
1711
Сын: Иван Илларионович
Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Федотовна
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Анна Ларионовна
Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Федотовна
Смерть
Неизвестно