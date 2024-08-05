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Илларион Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Савва Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена (Агриппина) Федотовна

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Авдотья Ларионовна

Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Федотовна

Рождение ребёнка
1711

Сын: Иван Илларионович

Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Федотовна

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Анна Ларионовна

Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Федотовна

Смерть
Неизвестно

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