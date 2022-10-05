Севастьянов Семен Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Семен Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Пенькова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Пенькова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Пенькова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Пенькова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
22.03.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Пенькова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1936

Сын: Севастьянов Василий Семенович

Мать ребёнка: Севастьянова (Пенькова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Пенькова) Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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