Севастьянов Семен Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1921
Рождение ребёнка
04.02.1936
Сын: Севастьянов Василий Семенович
Мать ребёнка: Севастьянова (Пенькова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
1946
Смерть
Неизвестно