Соколович Антон Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколович Антон Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

14.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Соколович Лука

Мать: не указана

Смерть
14.10.1943
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