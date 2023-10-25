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Бянкин Станислав Викторович
Бянкин Станислав Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1970
Пол
Мужской
Отец
Бянкин Виктор Андреевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
УБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1970
Отец:
Бянкин Виктор Андреевич
Мать: не указана
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