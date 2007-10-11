Асубаев Родион Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсубаев Родион Владимирович

Асубаев Родион Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ра
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2007

Отец: Асубаев Владимир Алимханович

Мать: Асубаева Виктория Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close