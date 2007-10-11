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Асубаев Родион Владимирович
Асубаев Родион Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.2007
Пол
Мужской
Отец
Асубаев Владимир Алимханович
1970 г.р.
Мать
Асубаева Виктория Ивановна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ра
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2007
Отец:
Асубаев Владимир Алимханович
Мать:
Асубаева Виктория Ивановна
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