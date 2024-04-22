Духовской Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1879
Отец: Духовской Павел Федорович
Мать: Ольга Семеновна
Образование
С 1891 по 1900
Чернигов, Чернігівська область
Духовное училище и семинария
Образование
С 1900 по 1902
Киев, Киевский уезд
Киевское Константиновское военное училище
Работа или профессия
С 1902
ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лет, со старш.: по пех.: 26-го Могилевск.: из пдпрч. в прч.: Куницкий, с 28 янв. и Духовской, с 13 авг. – 1905 г.; ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лет, со старшинством: по пехоте: п... Показать все
Смерть
Неизвестно