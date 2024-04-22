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Духовской Федор Михайлович

Место рождения

Смяч, Чернігівська область

Дата рождения

18.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1879

Отец: Духовской Павел Федорович

Мать: Ольга Семеновна

Смяч, Чернігівська область
Образование
С 1891 по 1900
Чернигов, Чернігівська область
Духовное училище и семинария
Образование
С 1900 по 1902
Киев, Киевский уезд
Киевское Константиновское военное училище
Работа или профессия
С 1902
ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лет, со старш.: по пех.: 26-го Могилевск.: из пдпрч. в прч.: Куницкий, с 28 янв. и Духовской, с 13 авг. – 1905 г.; ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лет, со старшинством: по пехоте: п... Показать все
Смерть
Неизвестно
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