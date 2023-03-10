Дубовик Григорий Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Григорий Неизвестно

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Жена Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Жена Неизвестно

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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