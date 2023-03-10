Дубовик Григорий Неизвестно
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Жена Неизвестно
Смерть
Неизвестно