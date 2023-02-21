Назаренко (Абрамова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко (Абрамова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Абрамов Федор

Мать: Абрамова Арина

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2018
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