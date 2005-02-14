Ионов Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Игорь Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2005

Отец: Ионов Владимир Евгеньевич

Мать: Ионова Марина Васильевна

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