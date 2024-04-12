Надтоко (Непомнящих) Евдокия (Дуся) Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надтоко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надтоко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Надтоко Павел
Смерть
Неизвестно