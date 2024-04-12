Надтоко (Непомнящих) Евдокия (Дуся) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надтоко (Непомнящих) Евдокия (Дуся) Павловна

Место рождения

Новогребенщиково, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Непомнящих Павел Леонтьевич

Мать: Непомнящих Лукерия Фирсоновна

Новогребенщиково, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надтоко Павел

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надтоко Павел

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надтоко Павел

Житомир, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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