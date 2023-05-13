Калинина Валентина Дементьевна 23.02.1963 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинина Валентина Дементьевна

Автор
АК
Калинин А.

женский, родилась 23.02.1963, Шамары, Шалинский, Свердловская область

Отец
Калинин Дементий Евстафьевич10.08.1933 г.р.
Мать
Калинина (Горбунова) Раиса Игнатовна13.09.1935 г.р.
Супруги
Козлов Александр Анатольевич08.10.1978 г.р.
Дети
Душкина (Козлова) Наталья Александровна21.05.1983 г.р.
Зубов Игорь02.09.1986 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1963

Отец: Калинин Дементий Евстафьевич

Мать: Калинина (Горбунова) Раиса Игнатовна

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
21.05.1983

Дочь: Душкина (Козлова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Анатольевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Рождение ребёнка
02.09.1986

Сын: Зубов Игорь

Отец ребёнка: не указан

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