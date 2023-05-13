Калинина Валентина Дементьевна
женский, родилась 23.02.1963, Шамары, Шалинский, Свердловская область
ОтецКалинин Дементий Евстафьевич10.08.1933 г.р.
МатьКалинина (Горбунова) Раиса Игнатовна13.09.1935 г.р.
Супруги
Козлов Александр Анатольевич08.10.1978 г.р.
Дети
Душкина (Козлова) Наталья Александровна21.05.1983 г.р.
Зубов Игорь02.09.1986 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1963
Шамары, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1983
Дочь: Душкина (Козлова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Анатольевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1986
Сын: Зубов Игорь
Отец ребёнка: не указан