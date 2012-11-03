Прохоров Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1925
Дата смерти03.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Новодевический район, Ново-Тукшумский сельский совет
Рождение ребёнка
20.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна
Смерть
03.11.2012