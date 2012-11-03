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Прохоров Пётр Васильевич

Место рождения

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.12.1925

Дата смерти

03.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925

Отец: Прохоров Василий Павлович

Мать: Прохорова (Авдеева) Екатерина Андреевна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Новодевический район, Ново-Тукшумский сельский совет
Рождение ребёнка
20.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна

Смерть
03.11.2012

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