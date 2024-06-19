Жемков Никифор Константинович
Место рожденияТатарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, с. Куралово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Жемкова (Жемкова) Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна
Дочь: Казарменко (Жемкова) Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна
Сын: Жемков Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна
Дочь: Артемьева (Жемкова) Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна
Дочь: Жемкова (Жемкова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна
Сын: Жемков Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна
Дочь: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна
Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна
Дочь: Чапчина (Жемкова) Нина Никифоровна
Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна