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Жемков Никифор Константинович

Место рождения

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, с. Куралово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жемков Константин Терентьич

Мать: (Жемкова) Неонилла Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1914

Дочь: Жемкова (Жемкова) Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1915

Дочь: Казарменко (Жемкова) Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Жемков Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
21.02.1924

Дочь: Артемьева (Жемкова) Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1926

Дочь: Жемкова (Жемкова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1927

Сын: Жемков Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна

Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1931

Дочь: Чапчина (Жемкова) Нина Никифоровна

Мать ребёнка: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Смерть
1939

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