Жерносеков Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1917
Дата смерти06.06.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1954
Сын: Жерносеков Виктор Семенович
Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Герасимовна
Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Отец - Жерносеков Семен Васильевич 1917 г.р. Мать - Тарасова Татьяна Герасимовна 1922 г.р.
Смерть
06.06.1954