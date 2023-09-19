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Жерносеков Семен Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1917

Дата смерти

06.06.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЖ
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1954

Сын: Жерносеков Виктор Семенович

Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Герасимовна

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Отец - Жерносеков Семен Васильевич 1917 г.р. Мать - Тарасова Татьяна Герасимовна 1922 г.р.
Смерть
06.06.1954

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