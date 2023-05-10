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Чернявская Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.2004

Сын: Чернявский Амир Денисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.2011

Дочь: Чернявская Маргарита Денисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.2011

Дочь: Чернявская Маргарита Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.07.2013

Сын: Чернявский Никита Денисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.2023

Дочь: Чернявская Виктория Денисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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