Чернявская Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.2004
Сын: Чернявский Амир Денисович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2011
Дочь: Чернявская Маргарита Денисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2011
Дочь: Чернявская Маргарита Денисовна
Рождение ребёнка
14.07.2013
Сын: Чернявский Никита Денисович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.2023
Дочь: Чернявская Виктория Денисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности