Орехов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

02.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орехова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1927

Дочь: Мосунова (Орехова) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.01.1944
Огневик 2 дивизиона в/ч 556 миномётный полк Умер от болезни,захоронен Белорусская ССР Витебская область, Городокский район д.Новые Вайханы

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