Орехов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти02.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орехова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орехова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1927
Дочь: Мосунова (Орехова) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.01.1944
Огневик 2 дивизиона в/ч 556 миномётный полк Умер от болезни,захоронен Белорусская ССР Витебская область, Городокский район д.Новые Вайханы