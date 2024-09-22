Быстрякова Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1885
Сын: Быстряков Кузьма (Косьма) Федорович
Отец ребёнка: Быстряков Федор Степанович
Воспреемник Фёдор Афанасьевич Быстряков, крестьянский сын д. Душнево
Рождение ребёнка
08.04.1898
Сын: Быстряков Николай Федорович
Отец ребёнка: Быстряков Федор Степанович
Смерть
Неизвестно