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Быстрякова Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстряков Федор Степанович

Рождение ребёнка
28.10.1885

Сын: Быстряков Кузьма (Косьма) Федорович

Отец ребёнка: Быстряков Федор Степанович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Фёдор Афанасьевич Быстряков, крестьянский сын д. Душнево
Рождение ребёнка
08.04.1898

Сын: Быстряков Николай Федорович

Отец ребёнка: Быстряков Федор Степанович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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