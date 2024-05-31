Муравлева Наталия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Муравлева Пелагия Андрева
Отец ребёнка: Муравлев Андрей Изотов
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Муравлев Андрей Изотов
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Муравлева Марфа Андреева
Отец ребёнка: Муравлев Андрей Изотов
Смерть
Неизвестно