Муравлева Наталия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравлева Наталия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравлев Андрей Изотов

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Муравлева Пелагия Андрева

Отец ребёнка: Муравлев Андрей Изотов

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Муравлев Николай Андреев

Отец ребёнка: Муравлев Андрей Изотов

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Муравлева Марфа Андреева

Отец ребёнка: Муравлев Андрей Изотов

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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