Савелий Егоров
мужской, родился 1786, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1832, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЕгор Павлов1756 г.р.
Супруги
Акулина1788 г.р.
Дети
Антон Савельев1814 г.р.
Фрол Савельев1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Егор Павлов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Рождение ребёнка
1814
Сын: Антон Савельев
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фрол Савельев
Мать ребёнка: Акулина
Смерть
1832