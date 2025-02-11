Савелий Егоров 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Савелий Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1786, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1832, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Егор Павлов1756 г.р.
Супруги
Акулина1788 г.р.
Дети
Антон Савельев1814 г.р.
Фрол Савельев1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Егор Павлов

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Рождение ребёнка
1814

Сын: Антон Савельев

Мать ребёнка: Акулина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Фрол Савельев

Мать ребёнка: Акулина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1832
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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