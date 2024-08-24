Хотимский Миней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Хотимский Михаил Менделевич
Мать ребёнка: Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Хотимская Раиса Менделевна
Мать ребёнка: Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хотимский Леонтий Менделевич
Мать ребёнка: Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара)
Смерть
Неизвестно