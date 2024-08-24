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Хотимский Миней

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара)

Рождение ребёнка
1896

Сын: Хотимский Михаил Менделевич

Мать ребёнка: Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара)

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Хотимская Раиса Менделевна

Мать ребёнка: Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара)

Рождение ребёнка
1905

Сын: Хотимский Леонтий Менделевич

Мать ребёнка: Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара)

Смерть
Неизвестно

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