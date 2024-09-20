Катанкина (---) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катанкина (---) Анна Алексеевна

Место рождения

Курьяново, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: --- Алексей Иванович

Мать: не указана

Курьяново, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
15.01.1906 ст.

Муж: Катанкин Егор (Георгий) Прохорович

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3598, стр. 359 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3598/
Рождение ребёнка
29.07.1907 ст.

Сын: Катанкина Анфиса Егоровна

Отец ребёнка: Катанкин Егор (Георгий) Прохорович

Афанасово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы 203-780-3603-сн.91 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3603/
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: Катанкина Елена Егоровна

Отец ребёнка: Катанкин Егор (Георгий) Прохорович

Афанасово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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