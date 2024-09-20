Катанкина (---) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: --- Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1906 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3598, стр. 359 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3598/
Рождение ребёнка
29.07.1907 ст.
Сын: Катанкина Анфиса Егоровна
Отец ребёнка: Катанкин Егор (Георгий) Прохорович
ЦГА Москвы 203-780-3603-сн.91 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3603/
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Катанкина Елена Егоровна
Отец ребёнка: Катанкин Егор (Георгий) Прохорович
Смерть
Неизвестно