Емельянова (Шапарова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Шапарова) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Василий Мефодьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Василий Мефодьевич

Рождение ребёнка
Между 1945 и 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Василий Мефодьевич

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Василий Мефодьевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Василий Мефодьевич

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно

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