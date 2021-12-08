Солопов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солопов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1954

Дата смерти

08.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1976

Дочь: Куфтина (Солопова) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Солопова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
09.07.1978

Сын: Солопов Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Солопова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
09.03.1988

Сын: Солопов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Солопова Наталья Александровна

Смерть
08.12.2021

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