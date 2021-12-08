Солопов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1954
Дата смерти08.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1976
Дочь: Куфтина (Солопова) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Солопова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
09.07.1978
Сын: Солопов Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Солопова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
09.03.1988
Мать ребёнка: Солопова Наталья Александровна
Смерть
08.12.2021