Хакимова (Мифтяхетдинова) Гузял
Место рождения
Дата рождения28.01.1966
Дата смерти15.02.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1966
Отец: Мифтяхетдинов Абдулвагап
Мать: Мифтяхетдинова Садят
Рождение ребёнка
29.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.02.1997