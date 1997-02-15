Хакимова (Мифтяхетдинова) Гузял — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова (Мифтяхетдинова) Гузял

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.01.1966

Дата смерти

15.02.1997

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1966

Отец: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Мать: Мифтяхетдинова Садят

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.02.1997
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